「ウクライナのこどもたちに明るい未来を」をテーマに駐日ウクライナ特命全権大使が11日、下松市で講演しました。ユーリ・ルトビノフさん51歳は去年9月に第4代、駐日ウクライナ特命全権大使に就任しました。講演会は「徳山セントラルロータリークラブ」が去年6月、ウクライナのチェルカースィ州のロータリークラブと姉妹連携協定を結んだことなどから行われました。ルトビノフ大使はウ