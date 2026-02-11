京都の新たなシンボルとなるのでしょうか？府が建設する大規模アリーナの起工式が行われました。雨のため建設予定地の隣のホールで行われた起工式。京都府が向日市に計画する「京都アリーナ」（仮称）は８０００人以上を収容できる屋内スポーツ施設で、式典には西脇知事らが参加しました。（京都府西脇隆俊知事）「周辺の優れた住環境と調和のとれた憩いの空間を提供することにより、単なるイベント施設ではなく、地域・地