自民党の圧勝で終わった衆議院選挙、その余韻が冷めやらぬうちに、石川県内の関心事は3月8日投開票の石川県知事選挙に向いています。石川県知事選挙にはこれまでに現職の馳浩氏、前の金沢市長・山野之義氏、そして共産党系の団体から黒梅明氏が出馬を表明しています。投開票までにすでに1か月を切り、再び激突する馳氏と山野氏を中心に決戦に向けた動きが加速しています。現職・馳氏「高市さんに負けていられない」11日午前、石川