２月１２日（木）の近畿地方は、天気が回復するでしょう。日中は前日よりも気温が高くなりそうです。日本付近は一時的に冬型の気圧配置になりますが、西から高気圧が張り出して、木曜は次第にその高気圧に覆われてくるでしょう。午前中は北部を中心ににわか雨やにわか雪の所があり、中部でも雲が多くなりますが、午後は各地で晴れ間が広がってくる見込みです。朝の最低気温は、２〜６℃くらいの所が多く、前日と同じかやや低