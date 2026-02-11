◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)女子ハーフパイプは予選1回目を終えました。2本のランを行い、よりよい得点が記録となり、上位12人が決勝に進出できます。日本からは、清水さら選手、小野光希選手、冨田せな選手、工藤璃星選手が出場しました。7番目に登場した工藤璃星選手は冒頭にフロントサイド900(2回転半)を成功させると5つのトリックを繰り出し83.50点で2位