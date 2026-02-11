子飼商店街が熊本市からの助成を受け、明日（2月12日）からプレミアム付き商品券の販売を始めます。 【写真を見る】客も店も「助かる」4000円分のプレミアム付き商品券 子飼商店街で販売へ 熊本市助成の物価高対策進む 発売前日 浮足立つ商店街 子飼商店街では、4400セットのプレミアム付き商品券が販売されます。1万4000円分の商品券を1万円で1人3セットまで購入することができ、商店街の44の店舗で使用することができます。