大相撲の大嶽部屋の継承披露祝賀会が11日、東京・両国国技館で開かれ、同じ一門の芝田山理事（元横綱・大乃国）や高田川理事（元関脇・安芸乃島）、佐渡ケ嶽理事（元関脇・琴ノ若）、二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）ら約300人が出席した。大嶽部屋は元横綱・大鵬が71年5月に引退後、同年12月に二所ノ関部屋から独立して創設した大鵬部屋の流れをくむ。昨年9月29日付で部屋を継承した新師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）は「