笑顔で取材に応じるカーリング女子韓国代表「チーム5G」の選手ら＝1月27日、韓国忠清北道（聯合＝共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するカーリング女子韓国代表は、選手5人全員の名前や愛称が「ジ」で終わることから「チーム5G」と親しまれている。話題性だけでなく国際大会で着実に結果を残している実力派で、メダル争いも注目される。韓国女子は2018年平昌大会の「眼鏡先輩」が社会現象を起こした。「5G