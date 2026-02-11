大相撲の元横綱・白鵬翔氏（40）が主催する国際相撲大会『第16回白鵬杯』が2月7日・8日の2日間、東京・江東区の『トヨタアリーナ東京』で開催された。今大会は初の2日間開催となり、約20カ国、約1700人が参加。注目を集めたのは、新設された小・中学生向け「女子の部」と高校生以上の男女「成人の部」の実施である─。【写真】「眉毛、どうした!?」相撲協会退職会見の白鵬氏に起きた“異変”『白鵬杯』に女子部門、相撲をオリン