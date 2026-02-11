ダンス＆ボーカルグループ・AAAの與真司郎（37）が11日、自身のインスタグラムで、同日に発表した西島隆弘（39）のAAA脱退について言及した。【画像】2021年、5人で6大ドームツアーを完走したAAA投稿で「西島隆弘の発表について」と書き出し、「ずっとAAAを応援してくださっている皆さん そして、5人での活動を心から待ち続けてくださっていた皆さんへ」とあいさつ。「この度は急な発表で申し訳ありません」と謝罪した。「今