１１日午後２時４０分頃、秋田県三種町鹿渡（かど）の水路で「氷が割れて、ワカサギ釣りをしていた人が水に落ちた」と釣り人から１１９番があった。駆けつけた消防隊員が成人男性２人を救助し、１人は意識不明の状態で、もう１人は会話はできるものの低体温症の疑いで救急搬送された。県警能代署の発表によると、現場の水路は幅約５００メートル。当時は氷が張っており、搬送された２人を含む計８人がワカサギ釣りをしていた。