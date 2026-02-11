ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が１１日、初の実戦形式の練習（ライブＢＰ）に登場し、いきなり安打を放った。３月に行われるＷＢＣに向けて調整を進める鷹の背番号３が順調な仕上がりを披露した。いきなりの?前哨戦?で貫禄を見せつけた。ライブＢＰの１打席目、マウンドに立ったのは新加入の徐若熙。台湾代表として対戦する可能性もある右腕の高めの真っすぐに素直にバットを出すと、打球は左中間に落ちる中前打となっ