桐山瑠衣 ブリリアントK 桐山瑠衣「ブリリアントK」が東映チャンネルにて初放送される。人気グラドル・桐山瑠衣の記念すべき60作目となる本作は、南国タイを舞台に限界ギリギリの演出に挑戦。極小ランジェリーからセクシーナース姿まで、108センチのたわわなバストを惜しげもなく披露。グラビア界をけん引してきた"爆乳レジェンド"の集大成ともいえる圧巻のパフォーマンスに悩殺されること間違いなし！ 桐山瑠衣 ブリリアント