オリックスの新助っ人・ジェリーがブルペン入りベールを脱いだ213センチ右腕のブルペン映像が注目を集めている。オリックスのショーン・ジェリー投手が11日、春季キャンプでブルペン入り。審判目線からの迫力満点の映像に「デデデカっ!!」「距離感バグるし、球めちゃくちゃ動く」とファンも驚いている。パーソル パ・リーグ公式X（旧ツイッター）が、ジェリーのブルペン投球を審判カメラで公開。213センチの長身から角度のある