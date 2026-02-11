ひとりで落ち着いた夜を過ごしたい日は、京王井の頭線エリアに訪れてみてはいかが？今回は、ハイセンスなカルチャーに浸れる「吉祥寺＆永福町」のカフェ＆バーをご紹介します。ただお酒を飲むだけじゃ物足りないおしゃれ女子は要チェックです♡京王井の頭線は“ハイセンスなカルチャー”に浸れちゃうただお酒を飲むだけじゃ物足りない！そんなおしゃれな乙女におすすめなのが井の頭線。音楽、絵画本......。カルチャーとカク