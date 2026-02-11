野鳥を通して自然環境に興味をもってもらおうと、いま県立のいち動物公園で野鳥の写真展が開かれています。香南市の県立のいち動物公園にあるどうぶつ科学館では、野鳥を通して自然環境に関心をもってもらおうといま野鳥の写真展が開かれています。会場には日本野鳥の会高知支部のメンバーが 県内外で撮影した身近な野鳥や絶滅危惧種の写真26点が展示されています。こちらは、タカの仲間のサシバ。絶滅危惧種に指定されてい