格闘技大会「BreakingDown(ブレイキングダウン)」の公式Xが11日に更新され、3月20日開催の「BreakingDown19」に関する選手オーディションおよびマッチメーク情報が、参加選手と第三者によって外部に漏えいされる事態が発生したと報告した。同Xで「この度、BREAKINGDOWN19オーディションに関連する出場選手情報およびマッチメイク情報が、参加選手と第三者によって外部に漏洩されました。当社および参加選手は、真剣勝負の空気