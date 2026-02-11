トヨタ自動車の豊田章男会長（６９）が、米国の「自動車の殿堂」入りすることが決まった。トヨタ創業家からは豊田英二氏、章一郎氏、喜一郎氏に次ぐ４人目となる。運営団体が９日に発表した。選出理由について「ドライバー第一の哲学を通じて、世界の自動車業界のリーダーシップを再定義した」などと評価した。豊田氏は自身のＳＮＳで「この栄誉を、日々頑張ってくれている全てのメンバーと共に受け取りたい」とコメントした。