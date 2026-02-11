オリックス・山崎が今春初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、昨秋から強化に取り組んできたカーブに一定の好感触を示した。打者4人に5球ずつ、計20球を投じて安打性は1本。カーブで頓宮のタイミングを外し、体勢を崩して三ゴロに打ち取るシーンもあった。「カーブは、バッターが立つとまだちょっと狙いがぼやける。曲がり方は良い感じに曲がってくれたので。あとはストライクゾーンにしっかり投げ込めていけるよう