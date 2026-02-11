◆ソフトバンク春季キャンプ（11日、宮崎）ソフトバンクの育成3年目、長水啓真投手（20）が、B組（2軍）の実戦形式の打撃練習「ライブPB」に初登板し、存在感を示した。打者5人に対し、2安打3三振。最速は145キロで「（捕手が）構えたところに（球が）いった。特にチェンジアップがよかった」と振り返った。先頭の西尾歩真を見逃し三振。佐倉俠史朗と川村友斗には安打を許したが、大泉周也と桑原秀侍をチェンジアップ