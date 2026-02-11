コロナ禍で客足が減った夜の街に賑わいを取り戻そうと、出水市でお得に飲食を楽しめるイベントが開かれました。コロナ禍で客足が減少した夜の街に賑わいを取り戻そうと10日夜、出水市で開催された「街バル」。出水市飲食業組合の発足70年と新たな出水市になって20年となるのを記念して行われました。（客）「街バル楽しみます。飲んできます」「楽しんで帰ります。せっかくの機会なので」飲食店やスナック、ラウンジなど44店