働いていた会社の秘密データを不正に持ち出したとして広島県警は１１日、中国在住の男を逮捕しました。 中国在住の男（４０）は去年８月、当時勤務していたプラスチック製品をつくる機械の開発や製造などを行う会社で、営業秘密となるデータを不正に持ち出した疑いが持たれています。 警察によりますと、男は５回にわたり設計図面などが記録されたファイルデータ５点を自身のハードディスクに複製して、