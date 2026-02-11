11日鹿児島市でママさんバレーボール大会が開かれ、熱い戦いが繰り広げられました。11日、鹿児島市の体育館で行われたママさんバレーボール大会。NTT西日本の鹿児島支店が地域スポーツの振興を目的に開催しているもので32回目となる今回は27チーム、約400人が参加しました。選手たちは、仲間と楽しみながら日ごろの練習の成果を発揮し、熱い戦いを繰り広げていました。(参加した選手)「人