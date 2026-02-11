姫路競馬「第10回兵庫ウインターカップ」は11日、第11Rの1400メートル戦で争われ、下原理（48）騎乗の3番人気・ペースセッティング（牡6＝田中一）が鋭脚を繰り出して差し切った。2着は2番人気のオマツリオトコが入り、地元馬のワンツー決着。3着には5番人気だった浦和の10歳牡馬オメガレインボー。なお、1番人気に支持された浦和のポリゴンウェイヴは4着に終わった。ペースセッティングが抜群の決め脚を発揮した。難敵が集う