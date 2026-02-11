5年ぶりに古巣・日本ハムに復帰した西川遙輝外野手（33）が、2010年ドラフト同期の斎藤佑樹氏（37）のYouTube「斎藤佑樹野球場プロジェクト」に出演。大谷翔平（ドジャース）が入団してきて一番驚いたことを振り返った。西川の入団3年目、ドラフト1位で大谷翔平（現ドジャース）が入って来た。西川は「翔平が入って来たときは何だコイツ！って感じでしたね」と振り返った。斎藤氏から「バッティングが？」と聞かれ、否定