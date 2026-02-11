「卓球天使」として、話題を集めているタレントの菊池日菜さんが、２月１１日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎え、幼い日の写真を投稿すると共に、その思いを綴っています。 【写真を見る】【 卓球天使・菊池日菜 】 「22歳になりました」誕生日に「卓球と出会う前の頃」の写真も公開「ここまであっという間だったなと」菊池日菜さんは「22歳になりました。」と、報告。続けて「22歳は私にとって憧れでもあり、