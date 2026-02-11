昨季所属したオリオールズをFAとなり、今季の新天地がロッキーズに決まった菅野智之投手に、お互いの古巣である巨人のキャンプで臨時コーチを務める松井秀喜氏がエールを送った。菅野は35歳で開幕を迎えた昨季、オールドルーキーとして2桁10勝をマーク。松井氏は「力のある投手。今の実力を100％発揮して、いい1年にしてほしい」と活躍を期待した。ロ軍の本拠地でコロラド州デンバーにあるクアーズ・フィールドは、高さ約160