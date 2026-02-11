■ミラノ・コルティナオリンピック™スキー ノルディック複合個人ノーマルヒル（NH）（日本時間11日、プレダッツォ・スキージャンプスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スキー・ノルディック複合は、今季限りで引退を表明している渡部暁斗（37、北野建設SC）が出場し、前半のジャンプで122.3点をマークし11位。最後の五輪で悲願の