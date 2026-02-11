日産自動車グローバル本社にあるロゴ日産自動車が、2026年度の世界生産計画を25年度見通しとほぼ同水準の305万台程度を軸に検討していることが11日分かった。25年12月に取引先に伝えた。電気自動車（EV）「リーフ」や大型ミニバン「エルグランド」などの新型車の生産を本格化させるものの、販売不振のため低い生産水準が続くことになる。26年度計画の内訳は国内が約66万台、海外が約238万台。想定は初期段階で、部品メーカーや