フリースタイルスキー男子モーグル決勝で、前回銅の堀島行真（トヨタ自動車）にメダルの期待がかかる。昨年3月に同じ会場でのワールドカップを制した。予選を首位通過した勢いのまま、再現を狙う。初出場の島川拓也（日本仮設）や藤木豪心（イマトク）西沢岳人（リステル）は予選2回目から決勝を目指す。カーリング女子は1次リーグが始まる。吉村紗也香がスキップを務める日本代表フォルティウスはスウェーデン、デンマークと