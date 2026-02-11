ドラフト１位対決が実現した。巨人のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が１１日に行われた宮崎春季キャンプ初の紅白戦で１回無失点、２奪三振と好投した。「初陣」を迎えた。竹丸は白組の４番手として６回からマウンドへ。期待の大型新人の登板ということもあり、スタンドからは大きな拍手が送られた。まずは先頭の佐々木を１４７キロの直球で空振り三振に仕留めると、続く岸田は捕邪飛。最後は２０２４