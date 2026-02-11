アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。年始の過ごし方を語った。メンバーは、三が日がオフだったという。深澤辰哉と渡辺翔太は、一緒にいたそう。「初売りに行った」とにっこり。さらに渡辺は「実家も帰ったりしたけど、帰ったら帰ったでやることなくて。お餅何個か食べて、湯船だけ入って、帰った。泊まんない。滞在時間１時間くらいしかない」と明かした。佐久間大介は「１日