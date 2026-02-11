WEST.の藤井流星が主演を務める、テレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(毎週土曜23:00〜)の第6話が、14日に放送される。テレビ朝日 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』同作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞した作家・夏原エヰジ氏の同名小説が原作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香が、何者かによって毒を盛られる。シャンパンに毒が混入しており、犯人