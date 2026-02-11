【モデルプレス＝2026/02/11】8人組ボーイズグループ・OCTPATH（オクトパス）による冠番組『OCTPATH魂』（読み：オクトパスピリッツ）が、日本テレビにて2月26日（毎週木曜深夜24：59〜25：29）より放送スタートする。【写真】INI佐野雄大＆OCTPATH栗田航兵「異次元の小顔」密着プリクラ◆OCTPATH冠番組「OCTPATH魂」放送決定同番組『OCTPATH魂』、略して「＃オクスピ」は、1人でも多くの人を笑顔に、そして、「日本全国の、一人で