【モデルプレス＝2026/02/11】4人組お笑いカルテット・ぼる塾の酒寄希望（37）が2月11日、第2子を妊娠したと発表した。【写真】昔の免許写真のぼる塾・酒寄が美人◆ぼる塾・酒寄希望、第2子妊娠「ぼる塾から皆様へ大切なご報告」と題した動画を公開し、酒寄は「新しい命を授かりました」と報告。3人からは祝福の声が寄せられた。続けて、「去年の年末辺りから舞台が3人の事が増えたから、酒寄さん体調大丈夫かと心配してくださって