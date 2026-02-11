歌手の木村カエラさん（41）が2026年2月8日、自身のインスタグラムを更新。ライブのオフショットを披露した。ライブに参加木村さんはライブに参加したことを報告し、カラフルな衣装姿やへそ出しショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、カラフルなニットと胸元にエイリアンがデザインされた黒いタンクトップと淡いカラーのデニムを着用。ピンク髪で、ピアスをつけ、ニットトップスを持ち上げ、抜群のスタイルを披