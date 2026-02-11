メ～テレ（名古屋テレビ） 衆議院選挙の三重県の小選挙区の当選者に、当選証書が渡されました。 11日に津市で行われた当選証書の付与式には、当選した本人3人と代理人1人が出席し、三重県選挙管理委員会の長尾英介委員長から当選証書を受け取りました。 三重県の4つの小選挙区は、すべて自民党が制しました。 三重3区の石原正敬氏(54)は、民主党政権時代に外務大臣などを務めた中道改革連合の岡田克也氏(72)を破り