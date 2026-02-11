メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市にある牧歌の里では、動物たちがベビーラッシュを迎えています。 羊や馬など多くの動物が飼育されている牧歌の里では、1月29日から9日までにサフォーク種と呼ばれる羊の赤ちゃんが6頭、新たに誕生しました。 羊の赤ちゃんは真っ黒な姿が愛らしく防寒用の服を着せてもらい、すくすくと成長しています。 また、去年の年末と1月末にはジャージー牛の赤