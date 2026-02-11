欧州株石油株や鉱山株が買われる、ＢＰが２．４％超の上げ 東京時間18:42現在 英ＦＴＳＥ100 10389.33（+35.49+0.34%） 独ＤＡＸ 24940.34（-47.51-0.19%） 仏ＣＡＣ40 8293.10（-34.78-0.42%） スイスＳＭＩ 13520.56（+2.34+0.02%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【石油株】 東京時間18:42現在 ＢＰ 459.45（+11.10+2.48%） シェル 2875.50（+43.50+1.54%）