ユーロ圏１０年債利回り格差仏６０、伊６１ｂｐ前日並みの水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:59時点）（%） ドイツ2.794 フランス3.39（+60） イタリア3.404（+61） スペイン3.167（+37） オランダ2.868（+7） ギリシャ3.402（+61） ポルトガル3.153（+36） ベルギー3.321（+53） オーストリア3.094（+30） アイルランド