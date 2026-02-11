秋田朝日放送 秋田県の八郎湖で１１日午後、男性２人が氷の上でワカサギ釣りをしていたところ氷が割れて湖に転落しうち１人が意識不明です。 消防や警察によりますと、１１日午後２時半すぎ秋田県三種町鹿渡の八郎湖でワカサギ釣りをしていた２人が湖に転落したと、一緒に釣りをしていた仲間から消防に通報がありました。 転落したのは、１人が４０代から５０代の男性で、もう１人は５０代から６０代の男性です。２人は東