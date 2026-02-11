2月14日は「バレンタイン」。チョコレートの価格も高騰する中今年の傾向、そして、人気店のこだわりとは？【長野県山形村「アイシティ21」】45ブランド、約500アイテムのチョコレートが並ぶのは、毎年恒例の「チョコレートフェスタ」。 購入した人は（どなたに買いましたか？）「旦那に買いました。予算は特には、気に入ったものがあったら値段は関係なく、愛が」購入した人は「父とか義理の父と娘とパパにも