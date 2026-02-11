高知市が今年1月に創設した、災害時に利用可能な民間施設を事前に登録する制度。2月10日、その第1号となった高知市の施設で登録証の交付式が行われました。高知市災害時協力避難所登録制度の第1号となったのは高知市のJA教育研修センターです。10日、センターで行われた交付式では建物を所有するJA高知中央会の久岡輶代表理事会長が高知市の桑名市長から登録証を受け取りました。災害時協力避難所登録制度は南海