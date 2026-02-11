春の到来を告げる伊豆の恒例イベント「河津桜まつり」が7日から開催されています。2025年の見どころや開花状況を、生中継で伝えてもらいます。竹川さん！！（竹川奈々アナウンサー）は～い、こちら、河津町にあります“河津桜まつり”の会場です。ご覧ください！サクラのトンネルの中にいます。まだ蕾がちらほら見られますが、少しづつ花が咲いてきています。河津桜まつりは3月8日まで開催されています。今は咲き始め