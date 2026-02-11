日本ハムの新庄剛志監督が１１日、臨時コーチの山本昌氏からスクリューボールを伝授された山崎福也投手に期待を寄せた。スクリューは、通算２１９勝を誇るレジェンド左腕の伝家の宝刀。指導を受けた山崎は「（スクリューは）いい軌道で投げられていたので、僕の中でもよかった。（投げたのは）初めてですね。もう全然つかんでます。完璧でした（笑）。あとは微調整ですね」と手応えを語っていた。山本昌臨時コーチについて聞