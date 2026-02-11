阪神は11日、宜野座キャンプで1、2軍合同の紅白戦を行った。今季初実戦となった大山悠輔内野手は白組の「5番・一塁」でスタメン出場。1打席目で左中間に飛び込むソロ本塁打を放った。「それまでの準備だったり、打席でのタイミング、打球方向、打球の上がり方、そういう部分に関しては良かったかなと思う。このキャンプで取り組んでいること、練習で意識していることができた打席ではあった」チームの野手陣からは佐藤輝、