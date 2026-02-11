11日、秋田県の湖でワカサギ釣り中の男性2人が転落しました。1人が心肺停止だということです。冬になるとワカサギ釣りを楽しめるという秋田県にある八郎湖。警察と消防によりますと11日午後2時半すぎ、八郎湖でワカサギ釣りをしていた人から「氷が割れて人が落ちた」と消防に通報がありました。転落したのは男性2人。このほか6人が氷が解けた影響で現場付近に取り残されました。駆けつけた消防が救出しましたが、転落した2人は秋田