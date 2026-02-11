韓国の道路を走るドライバーが捉えたのは、恐怖の瞬間。白い車がスピンしながら、ぶつかってきたのです。車は反対車線を曲がりながら合流。しかし、コントロールを失いスピン。そのまま目撃者の車に突っ込みました。前のタイヤが外れてしまっているのが分かります。一体何があったのでしょうか。被害に遭った目撃者は「降りてきたドライバーを見ると、顔が真っ赤で酒のにおいがプンプンした」と語ります。警察によりますと、運転し