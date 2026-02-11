こちらの6つの天体は、すべてハッブル宇宙望遠鏡（HST）の観測データから見つかった特異な天体たちの姿です。左上の赤く輝くリングは、銀河が銀河を突き抜けるように衝突したことで形成された「環状銀河」。中央下や右下のゆがんだ光の弧は、時空間のゆがみが光の進行方向を変えることで生じる「重力レンズ効果」によるものです。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡のアーカイブデータから新たに見つかった特異な天体の一例（Credit: ESA/Hub