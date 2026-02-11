◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート 男子シングルショートプログラム (大会5日目/現地10日)フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（SP）に、金メダル候補であるアメリカのイリア・マリニン選手が登場。圧巻の滑りでSP首位につけると、演技後には日本語でインタビューに応じる場面が見られました。演技では冒頭で高難度の4回転フリップを完璧に決めたマリニン選手。団体の男子シングルSPでミ